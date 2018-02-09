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09.02.2018 18:25

Участника акции Навального отправили чистить снег, не дожидаясь Верховного суда

 

Участника антикоррупционной акции сторонников Алексея Навального 12 июня на Марсовом поле Михаила Смирнова отправили убирать снег у военкомата в Петергофе, не дожидаясь обжалования наказания. Об этом рассказал «Фонтанке» юрист Александр Передрук, представляющий в суде интересы активиста.

«Суды назначили молодому человеку наказание в виде обязательных работ. За моей юридической помощью он обратился после апелляции уже, когда решение вступило в силу. Мы подготовили жалобу в Верховный Суд России, и он в январе истребовал дело. На днях к Михаилу пришли приставы и обязали выполнять работы, а местом выбрали военный комиссариат Петергофа», – рассказал Передрук.

Он отметил, что активисту предстоит отработать 20 часов, убирая снег, однако, по мнению Передрука, Верховный суд может не согласиться с позицией нижестоящих инстанций. «Если ВС РФ прислушается к нашим доводам и признает постановление суда незаконным, отправив дело на пересмотр, то Смирнова уже не могут привлечь к другой ответственности, например, в виде штрафа, так как он уже отбыл наказание, которое по сути являеется более суровым. Если же в результате рассмотрения дело будет прекращено, то заявитель сможет обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда», – отмечает юрист.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Петербурге участников акции сторонников Навального стали ставить на профилактический учет .


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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