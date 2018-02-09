Участника акции Навального отправили чистить снег, не дожидаясь Верховного суда

Участника антикоррупционной акции сторонников Алексея Навального 12 июня на Марсовом поле Михаила Смирнова отправили убирать снег у военкомата в Петергофе, не дожидаясь обжалования наказания. Об этом рассказал «Фонтанке» юрист Александр Передрук, представляющий в суде интересы активиста.

«Суды назначили молодому человеку наказание в виде обязательных работ. За моей юридической помощью он обратился после апелляции уже, когда решение вступило в силу. Мы подготовили жалобу в Верховный Суд России, и он в январе истребовал дело. На днях к Михаилу пришли приставы и обязали выполнять работы, а местом выбрали военный комиссариат Петергофа», – рассказал Передрук.

Он отметил, что активисту предстоит отработать 20 часов, убирая снег, однако, по мнению Передрука, Верховный суд может не согласиться с позицией нижестоящих инстанций. «Если ВС РФ прислушается к нашим доводам и признает постановление суда незаконным, отправив дело на пересмотр, то Смирнова уже не могут привлечь к другой ответственности, например, в виде штрафа, так как он уже отбыл наказание, которое по сути являеется более суровым. Если же в результате рассмотрения дело будет прекращено, то заявитель сможет обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда», – отмечает юрист.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Петербурге участников акции сторонников Навального стали ставить на профилактический учет .