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11.02.2018 13:09

Как может выглядеть парк в «Северной долине»

Десять концепций нового парка на Парнасе выставили на Новой сцене Александринского театра. Зеленую зону благоустроят к 2020-му.
Как может выглядеть парк в «Северной долине»
предоставлено "Главстрой-СПб"

Компания «Главстрой-СПб» объявила 10 финалистов открытого конкурса на лучшую концепцию «Долина парка» на улице Валерия Гаврилина. 15 февраля победителя выберет жюри с участием профессиональных архитекторов и урбанистов. От Смольного в состав войдут главный архитектор Владимир Григорьев и замглавы администрации Выборгского района Арина Артемова.

Новый парк займет 10,8 га. Это сравнимо с площадью Летнего сада или Марсова поля. Зеленую зону должен благоустроить «Главстрой-СПб» – застройщик жилого комплекса «Северная долина», рассчитанного на 80 тысяч человек. Обязательство прописано в договоре компании с городом.

Пустырь и болото планируют превратить в зеленую зону с прудом. В техническом задании – общественное пространство со сценой, спортивные и детские площадки, каток, велодорожки, кафе и площадка для выгула собак. При проектировании обещают учесть идеи и элементы лучших концепций, а также мнение жителей. Голосование проходит в соцсети «ВКонтакте». 

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Авторы концепции «Долина островов» предложили заполнить водой едва ли не четверть будущего парка. Зимой каналы будут замерзать и превращаться в открытый каток, предположили архитекторы.

В северной части расположили футбольное поле с крытой трибуной и раздевалками, хоккейную коробку и спортплощадки. В центре – пространство для мероприятий: павильон с концертным залом и амфитеатром, опоясанным галереей для выставок. Наконец, на юге предложено устроить зону тишины – связать острова двухуровневыми пешеходными маршрутами, устроить деревянные беседки, кафе и лодочную станцию.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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В «Микрокосме» основное пространство отдано природе. Авторы предлагают насыпать большой холм и засадить почти все пространство деревьями. В центре – амфитеатр, кафе и видовая площадка. Остальные объекты – спортивные, детские площадки и место для выгула собак – разбросаны по краям.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Концепция «Полей» вышла радикально минималистичной. Авторы предложили напрочь отказаться от высадки деревьев и расчертить пространство газонами с разными видами трав.

Площадь для мероприятий в центре тоже задумана пустой. С помощью модульных конструкций на ней можно выстраивать сцены и павильоны под каждое мероприятие. Ночью пространство парка, по задумке, будет освещаться частями. Архитекторы придумали установить фонари с датчиками движения.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Название концепции «Северное сияние» дала тематическая подсветка пруда. Авторы сосредоточились на ландшафте. На берегу водоема предложили построить искусственную «гору Парнас», скрывающую в недрах кафе, лекционные и вставочные залы. Зимой ее склоны должны превращаться в катальные горки. По периметру парка должны раскинуться разные природные зоны: луг, плодовый сад, смешанный лес. Еще из новшеств – павильоны, стилизованные под иглу, зона барбекю и контактный зоопарк.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Перекликается с предыдущей концепцией проект «Северный лес». В основе планировки те же идеи – искусственный холм, мини-зоопарк. Правда, авторы этой концепции увидели пространство как транзитную зону между комплексом и Шуваловским парком. Ради пешеходов будущую Заречную улицу предложили спрятать под землю.

Сама территория напоминает Карелию. Хвойный лес – ели и сосны, насыпные холмы, валуны и искусственные скалы. На берегу пруда нарисована деревянная часовня. Кроме того, концепция предусматривает обширную экстрим-зону – скалодром, зиплайн – канатный спуск и веревочный парк. В центре предложено выстроить общественные павильоны – библиотеку, лекторий, кафе и открытый амфитеатр.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Концепция «Новый Парнас» удивляет своей неоклассикой. Центр парка – холм с павильоном-ротондой, возвышающийся над общественной площадью с пропилеями. На вершину ведут широкие многопролетные лестницы. Подчеркивает монументальность ротонды плоский луг у подножья холма, предназначенный для фестивалей.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Концепция «Гидросфера» любопытна, но едва ли завоюет расположение жителей. Авторы предложили регенерировать историческое болото. С конца 1890-х до начала 1960-х на этом участке добывали торф. Он служил топливом, в том числе во время блокады.
По болоту с морошкой и клюквой, вереском, ивами можно проложить деревянные настилы-дорожки. В центре – устроить лабораторию с оранжереей болотных растений. А на берегу водоема – открыть баню.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Windless – «Безветрие» актуально для жителей продуваемой насквозь «Северной долины». Авторы предложили разделить парк на зоны с помощью многоярусных гряд и холмов высотой до 4,5 метров, а по периметру  пустить навесную пешеходную дорожку. Живописности парку должны придавать камыши и деревянные скамьи и дорожки.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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Авторы концепции «Оазис», кажется, решили примирить всех. В нерегулярной планировке есть место для ярмарок, зона барбекю, пляж для солнечных ванн. Напротив сцены – павильоны для медитаций. А рядом с детской площадкой – поляна для занятия йогой.

предоставлено "Главстрой-СПб"

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В концепции «Северная ветвь» акценты расставлены на социальном взаимодействии. По центру пущен широкий клиновидный бульвар, связывающий воедино две площади и амфитеатр. С востока от него, вдоль домов тянутся спортплощадки, газоны, нанизанные на регулярную планировку. И только с запада запроектирована узкая полоска плотной зелени, скрывающая в листве детские площадки. В таком прочтении парк сможет конкурировать за фестивали с Елагиным островом, пишут авторы.

Выставка проектов на Новой сцене Александринки продлится до 22 февраля. Пока что в голосовании жителей лидирует первая концепция – «Долина островов».

Застройщик планирует подготовить площадку к строительству парка уже осенью этого года. Активные работы запланированы на 2019-2020 годы.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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