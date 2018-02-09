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Путин назначил главного следователя полиции Петербурга
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09.02.2018 18:21

Бой с тенью Медведева за пост № 1

Владимир Путин назначил полковника Антропова шефом петербургского следствия. Указ остановил чехарду, начатую Дмитрием Медведевым. А мы подскажем бизнесу, как не извиняться перед боксером.
Бой с тенью Медведева за пост № 1
с сайта univermvd.ru

Указ № 59 еще не опубликован на сайте президента, но к обеду 9 февраля его уже обсудили все силовики Петербурга и области, принимающие решения. Бизнес тоже не отставал в пересылке по мессенджерам ссылки на «Фонтанку». Мы вспомним ералаш вокруг этого кресла, что начался 10 лет назад при встрече Дмитрия Медведева со своим однокурсником. Добавим в эти хитросплетения немного бокса. Ведь мы узнали коронный удар Олега Антропова.

Новому начальнику Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в апреле будет 45 лет. Он родился в Архангельской губернии, начал работать следователем в Выборгском районе города, потом стал заместителем начальника этого подразделения, затем начальником Следственного управления Красногвардейского района, а потом был вечным первым заместителем руководителя ГСУ.

После появления Дмитрия Медведева на посту президента РФ, в июле 2008 года, начальником ГУ МВД по ЦФО стал петербуржец Валерий Кожокарь, занимавший должность замначальника Калининского РУВД по следствию. Все просто – Дмитрий Медведев учился с ним на одном курсе юрфака ЛГУ и дипломы в 1987 году они получали тоже вместе. В июне 2011-го Кожокарь, уже в звании генерал-лейтенанта, возглавил Следственный департамент МВД. Не прошло и месяца, как начальник петербургского следствия генерал-майор Александр Романов был назначен заместителем Кожокаря. На его место встала Марина Матвеева.

Мало кто сегодня помнит, что когда-то Олег Антропов пришел в кабинет Красногвардейского следствия (из которого Матвеева ушла на начальника следствия Центрального района). Поэтому когда первым замом Матвеевой в ГСУ стал Антропов – это было логично. Да, и с Кожокарем у Антропова было все понятно – они же возглавляли следственные управления соседних Калининского и Выборгского РУВД соответственно.

Выстроенная при Медведеве-президенте вертикаль продержалась ровно его срок. В 2012 году Кожокарь, дослужившись до замминистра МВД, подал рапорт об отставке. На следующий год Александр Романов вынужден был вернуться в Петербург начальником следствия ГУ МВД по СЗФО. Насколько скучной и неблагодарной была эта работа, можно почитать в исповеди Александра Владимировича. Окружной главк скоро приказал долго жить, и Романов скромно ушел в полпредство федеральным инспектором по Калининграду.

В 2015 году закончилась четырехлетняя эпоха Марины Матвеевой в ГСУ ГУ МВД, а Александр Романов вернулся в петербургское следствие. И никто не ожидал очередной американской горки в его карьере. В декабре 2016-го генерал возглавил Следственный департамент МВД.

Весь 2017 год в начальники ГСУ ГУ МВД прочили полковника Дмитрия Какошина. Он работал с Романовым, вместе уезжал с ним в Москву, возвращался в Петербург и неприметно ждал своего часа в должности замначальника ГСУ. Так что шансы Олега Антропова оценивались как вечно заместительные.

Так сошлись интересы двух товарищей – начальника ГУ МВД Сергея Умнова и Александра Романова. У каждого был свой резон. Только у Романова он звался Какошин, а у Умнова – Антропов. Будем считать, что они договорились.

– Олег у нас накачанный, спортивный, оперативникам легко с ним будет работать. Он не станет нарезать лишние задачи. Человек четких решений, – объяснила «Фонтанке» его бывшая начальница, несравненная Марина Матвеева.

– Минусы?

– Молодой, поэтому не слишком раздумчивый. Но это быстро проходит с возрастом.

Наверное, влиятельным и деловым надо знать, что в воскресенье Антропову лучше не звонить. Он гуляет с дочерьми, набирается воздуха. В субботу утром тоже не беспокойте. Олег в боксерском клубе, а потом только идет в кабинет на Лиговский, 145. «Фонтанка» сообщает и о его пристрастиях, внешне не влияющих на процесс.

Антропов поклонник знаменитой советской, мы бы сказали «динамовской», школы бокса. А это прежде всего – челночный шаг, своего рода маятник. Им противника раздергиваешь легкими ударами, выжидая, когда тот на тебя бросится. Из элементов ему больше нравится правый апперкот. Если ты наносишь уверенный прямой, а боксер сворачивается, пропускает руку через свое плечо и выныривает тебе под подбородок, то дело – дрянь.

Антропов, действительно, не политик. Он не любит рассуждений о том, кто с кем связан, кто кого кроет. Это не его спорт. Поэтому от рассуждений, мол, за этой фирмой стоит депутат такой-то, его коробит.

Говорят, порой он шутит: «Обидеть боксера любой может». Выдерживает паузу и добавляет: «Извиниться не каждый успевает».

Теперь в 36 районах и ГСУ Петербурга и Ленобласти под ним примерно 1350 следователей. В среднем у них в производстве 10 – 12 тысяч уголовных дел. В общем, масштаб события понятен.

Евгений Вышенков, Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"

 


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