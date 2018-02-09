Прокуратура Петербурга проверила уборку улиц, по которым передвигаются сами прокуроры

Прокуратура отчиталась о проверке чистоты улиц после мощного снегопада, который обрушился на Петербург с 4 по 6 февраля. В первую очередь в поле зрения проверяющих попали маршруты, расположенные в подозрительной близости к самим надзорным ведомствам.

Прокуроров не устроило качество уборки снега с проезжей части Волхонского, Санкт-Петербургского, Ропшинского, Красносельского шоссе. Эти магистрали ведут из центра города к прокуратуре Петродворцового района, расположенной в Ломоносове. Из-за не расчищенных дорог внесено представление директору ГУДСП «Петродворцовое».

В Адмиралтейском районе проверяющие заметили сосульки на домах по Казначейской, Гороховой, Казанской и 10-й Красноармейской улицам. Опасные маршруты находятся в шаговой доступности от здания городской прокуратуры на Исаакиевской площади. По результатам проверки получили представления руководители ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» и ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района».

Аналогичные нарушения нашли и в остальных 16 районах, но информации о конкретных улицах на своём сайте прокуроры не разметили. Всего за февраль из-за плохой уборки надзорным ведомством возбуждено 11 административных дел.