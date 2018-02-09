Шульц отказался занять пост главы МИД ФРГ

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался занимать должность министра иностранных дел в новом коалиционном правительстве под руководством Ангелы Меркель.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung, пишет "112.Украина".

Причину отказа Шульц пока не назвал, но пообещал сделать это до конца дня, сообщает издание. Позже на своей странице в Twitter он выразил надежду, что это решение прекратит кадровые дебаты внутри партии.

СМИ считают, что причина такого решения кроется в давлении, которое оказывалось на Шульца внутри СДПГ. Так, Зигмар Габриэль, действующий глава МИД, раскритиковал партию и ее руководство за то, что его уволили с должности. При этом он отметил, что руководство партии имело право его уволить, но Габриэль остался недоволен тем, как именно это сделали, пишет Deutshe Welle. Он заявил, что не получил никакой благодарности от сопартийцев за свой труд на посту министра иностранных дел.

Кроме этого, также известно, что в немецких СМИ некоторое время распространялась информация, что Шульц пообещал Габриэлю сохранить для него главное кресло немецкого МИД в новом правительстве.

Ранее, 7 февраля, СДПГ официально заявила об успешном завершении коалиционных переговоров с блоком ХДС/ХСС, возглавляемым Ангелой Меркель.