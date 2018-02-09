Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"
Лисин в ходе своего выступления о том, как принимаются решения в России, вспомнил «старый советский анекдот, каждый его знает».
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«Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать», — начал Лисин. Дальше в его истории звучали предложения участников собрания: лечить кузнеца, лишить его премии, побить. Все озвученные варианты председатель отклонил, поскольку «кузнец на селе один».
«Тянется рука: "А давайте его изнасилуем!" — продолжил анекдот Лисин. — Председатель говорит: "Вы чего, с ума посходили?" Тянется вторая рука: "А давайте изнасилуем тракториста!" — "А почему тракториста?" — "У нас их двое"», — закончил рассказ предприниматель, вызвав смех в зале. По его словам, иногда в России решения принимаются таким образом.
«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы, — в шутку укорил Владимир Путин. — Куда вас тянет-то?»