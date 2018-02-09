Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выслушал от предпринимателя, основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина анекдот про запившего кузнеца.

Лисин в ходе своего выступления о том, как принимаются решения в России, вспомнил «старый советский анекдот, каждый его знает».

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