Потолок натянули до взрыва

Разнесенный этаж в жилом комплексе «До Ре Ми» Петербурга продолжил всероссийскую серию неудачных ремонтов. Детонация газового баллона при установке натяжных потолков стала уголовным делом.

В Петербурге Следственный комитет ищет виновника взрыва в двенадцатиэтажном доме на Репищевой улице. В три дня 9 февраля волной от газового баллона вынесло стекла десяти квартир. Больше сотни спасателей и машины скорой перегородили проезд от Парашютной до Вербной улицы, микрорайон оказался частично отрезан от города. Почти сразу из здания начали выносить обгоревших людей.

Разгерметизацию газового баллона как причину взрыва подтвердили МЧС и глава Приморского района Николай Цед. Десять выбитых стекол на третьем этаже двенадцатиэтажного дома – это десять квартир. В какой именно натягивали потолки, еще предстоит выяснить, но взрыв такой силы вряд ли мог вызвать только один баллон.

Использование газа при монтаже натяжных потолков предусмотрено технологией. Для ровного, гладкого потолка надо нагреть пленку. Электрические приборы не могут дать достаточной температуры. Именно на этапе нагрева чаще всего происходят несчастные случаи. Сама по себе пушка опасности не представляет, в отличие от неправильно присоединенного или закачанного баллона.

В Коломяги выехали полиция, следователи, представители компании-застройщика «Прагма» и глава Приморского района. Николай Цед отметил, что среди жильцов дома пострадавших нет, а Следственный комитет Петербурга начал осмотр места происшествия и назначил экспертизы.

Сданный в 2016 году жилой комплекс «До Ре Ми», состоящий из трех кирпичных зданий, заселен только частично, так что жильцов пока немного. Сейчас, правда, тех, что уже живут, домой не пускают.

Представитель застройщика объяснил «Фонтанке», что работников нанимали владельцы квартиры, «Прагма» услуги по отделке помещений не предоставляет. Сотрудники компании поехали проверять общее состояние дома.

Двух раненных при взрыве госпитализировали в Центр экстренной и радиационной медицины, еще одного отправили в Военно-медицинскую академию. Тяжелые ожоги получили рабочие в возрасте от 31 до 49 лет.

По данным «Фонтанки», Следственный комитет к вечеру 9 февраля возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В качестве рабочей рассматривается версия о сигарете. Ремонтники могли закурить, не учуяв утечку газа.

Николай Цед заявил, что владельцам пострадавших квартир по линии соцзащиты выплатят по сто тысяч рублей.

За последнюю неделю это уже третий раз, когда во время монтажных работ по натяжению потолка взрываются баллоны. 5 февраля также трое пострадали в Подмосковье, на 20-м этаже жилого комплекса «Бутово парк». В тот же день рванул газовый баллон на 16-м этаже жилого дома в Самаре. Пострадал один рабочий, от госпитализации он отказался.

Надежда Байкова,

«Фонтанка.ру»