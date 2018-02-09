Котлетки с пюрешкой за 70 рублей. Тюрьмы Петербурга раскрыли меню

Суточный рацион взрослого человека может уложиться в цену чашки кофе — вдвое дешевле школьного обеда. Но это если человек - за решёткой. Секреты экономии знает управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в начале февраля заявил, что за прошлый год ведомство сэкономило больше миллиарда на питании арестантов. Теперь их в среднем по стране кормят на 72 рубля в день. Но управление по Петербургу и Ленинградской области умеет тратить на завтрак, обед и ужин суммы даже от 70 рублей. «Фонтанка» попросила предъявить меню.

Всего «кухнями УФСИН» в подведомственных управлению учреждениях в Петербурге и Ленинградской области, по данным на январь 2018 года, пользовались 12775 человек.

Как сообщил «Фонтанке» врио начальника регионального УФСИН Алексей Чергин, в 2017 году на одного подозреваемого и обвиняемого тратили 70 рублей 08 копеек. На питание одного осужденного к лишению свободы – 86 рублей 97 копеек. А на растущие организмы несовершеннолетних заключенных уходило на сотню больше – по 187 рублей 03 копейки в сутки.

Для сравнения, в 1999-2000 году на питание заключенных, как пишут в Сети, выделяли по 3-6 рублей из предусмотренных 12,7-16,5 рублей (курс доллара был 24-28 рублей). Эксперты и бывалые помнят, что борщ арестанты называли «кровь мента», а подобие ухи – «жуй-плюй-передай другому», щи на жаргоне – «хряпа».

Еда для взрослых заключенных готовится три раза в сутки: на завтрак, обед и ужин. На первый приём пищи, как пояснил Чергин, сейчас арестантам планируют вязкие молочные каши, на ужин блюда из рыбы (отварной, жареной, тушеной) с овощным гарниром. На обед – первое блюдо (суп овощной, крупяной, комбинированный) – для него используется костный или мясокостный бульон. На второе обязательно подается обеденное блюдо (гуляш, мясо порционное отварное, жареное, тушеное) с крупяными кашами (вязкими или рассыпчатыми) или овощным гарниром, к нему – соус. В качестве третьего блюда на обед кисель или компот.

В детской воспитательной колонии режим питания интенсивнее — пятиразовый. Он включает завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. В рационе обязательно молочные продукты, фрукты, кондитерские изделия, колбасы. Раскладка меню составляется на неделю с учетом того, чтобы каждый день блюда не повторялись.

В качестве примера в УФСИН привели «меню одного дня» исправительной колонии. На завтрак: каша пшеничная (вязкая) на молоке, чай, хлеб. На обед: суп гороховый (на мясокостном бульоне), гуляш из говядины, макароны отварные, соус, салат «свекла отварная с луком», хлеб, компот. На ужин: котлета рыбная (минтай), пюре картофельное, чай и хлеб.

От мигрантов до школьников

Тем, кто привык закупаться в «Азбуке вкуса» и ходить в рестораны, представленное меню, конечно, не оценить по достоинству. Хотя и среди них есть знатоки. А вот низшим слоям населения — это как кафе, в котором они никогда не были. Всё познается в сравнении.

Например, в центре временного содержания иностранных граждан, куда отправляют мигрантов готовиться к путешествию на родину, питаются дороже, чем российские заключенные в заведениях УФСИН.

Согласно контракту, заключенному в декабре прошлого года, включая завтрак, обед, ужин на питание одного мужчины в этом заведении тратится 181 рубль 70 копеек в сутки, женщины – 168 рублей и 30 копеек. При этом меню отличается несущественно. Разница только в том, что на завтрак помимо каши, чая и хлеба, которые есть у подопечных УФСИН, мигранты еще получают куриные яйца по 2 раза в неделю, а обед обходится у них без салатов. Ужин идентичен.

А вот обед в обычной школьной столовой, согласно утвержденному Смольным двухнедельному цикличному меню, стоит 146 рублей. Он включает в себя первое, второе, салат, хлеб, напиток и, в отличие от заключенных, десерт: ватрушку, мандарин, йогурт. То есть можно накормить сразу двух подозреваемых. Но тут надо отметить, что часть стоимости питания школьникам компенсируется.

Еще один аналог общепита для сравнения — ночлежка. У благотворительной организации есть три пункта обогрева, которые открываются в холодное время года, и где любой нуждающийся человек может переночевать и поужинать — еду поставляет кейтеринговая компания.

– Ночлежка сейчас заключила контракт с компанией, у которой порция второго (плов, ленивые голубцы или каша с мясом) стоит 49 рублей. Но эта цена очень благотворительно-демпинговая. А рыночная цена за порцию 320 граммов второго — это 80 рублей, – отметила Влада Гасникова, пресс-секретарь «Ночлежки».

И добавила, что меню УФСИН также далеко от рыночных цен. Умещать трехразовое питание в 72 рубля, как пояснял «Российской газете» Валерий Максименко, позволяет собственное производство.

«Мы такие продукты питания как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо производим сами, а не покупаем их на рынке. И заключенные при этом получают не фальсифицированные продукты питания (спреды, с ГМО), а натуральные: с поля, с фермы, т.е. свое. Так и вышло, что качество питания улучшилось. А ранее сторонние поставщики, выигрывающие тендеры, не всегда поставляли качественные продукты», – отметил он.

В Ленинградской области и Петербурге сельхозпродукцию для региональных учреждений выращивает ФКУ КП-1 УФСИН. Учреждение производит картофель и овощи, но пока замещает не более 10 % общей потребности. Единственное, чем научились полностью обеспечивать себя сами на 100%, – макароны и хлеб.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»