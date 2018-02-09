Смольный поможет болельщикам мундиаля найти гостиницы

Смольный создаст центр содействия размещению болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев на встрече с петербургскими отельерами, состоявшейся 8 февраля.

Центр заработает в ближайшее время на базе подведомственного комитету городского туристско-информационного бюро. Он будет вести мониторинг доступных номеров и предоставлять болельщикам информацию о возможности их бронирования. Как именно Смольный будет получать данные и с какой частотой они будут обновляться, не уточняется.

Также сориентироваться в городе болельщикам помогут интерактивные информацилнные стойки, которые разместят в аэропорту и на вокзалах. Предполагается, что с их помощью также можно будет забронировать отель и распечатать билеты. Напомним, ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля. По данным Смольного, на данный момент всего в России запрошено более 3 млн билетов на матчи. Петербург находится на первом месте среди всех городов-организаторов по запрошенным и купленным билетам.