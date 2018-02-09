В Петербурге во время мундиаля будут базироваться четыре сборные

Список баз 32 команд – участниц чемпионата мира по футболу – 2018 опубликован 9 февраля. Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA), в Петербурге будут базироваться четыре команды и еще одна – в Ленобласти.

Непосредственно в Петербурге остановятся Саудовская Аравия (на базе «Зенита» в Удельном парке), Англия (на стадионе «Спартак» в Зеленогорске), Южная Корея (еще на одном стадионе «Спартак», но в Ломоносове) и Коста-Рика (на стадионе «Олимпиец» в Павловске). Ленинградская область примет сборную Хорватии, которая будет базироваться на «Рощино Арене».

Во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах. Оттуда они будут переезжать в города, где будут проходить их матчи. Там они будут останавливаться в гостиницах с возможностью тренироваться на специальных площадках. Сборные должны останавливаться в предматчевых гостиницах в ночь до и после соответствующего матча.

После группового этапа команды, которые прошли в следующий раунд, смогут решить, оставаться ли на своей первоначальной базе или же передвигаться из города в город, в зависимости от того, где будут проходить их последующие матчи.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.