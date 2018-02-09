Взрыв в Коломягах стал уголовным делом

В квартире в Коломягах, где днем 9 февраля взорвался газовый баллон, нашли окурок. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

По информации «Фонтанки», взрыв на Репищевой улице, дом 10, будет расследоваться как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкое причинение вреда здоровью человека. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из баллона и прикуренная рядом сигарета. Рабочих нанял владелец квартиры.

Напомним, из-за взрыва во время работ по натяжению потолка выбило стекла 10 квартир на третьем этаже, пострадали трое рабочих. Все они в тяжелом состоянии, с ожогами, отправлены в больницы.