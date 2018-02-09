Демченко: Президент МОК обещал распустить CAS в случае положительного решения по россиянам

Давление на Спортивный арбитражный суд при вынесении решения по российским спортсменам оказывал президент МОК Томас Бах. Об этом 9 февраля заявил главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

«Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей», – цитирует 9 февраля сайт Первого канала Демченко.

Ранее CAS отказал 47 россиянам в участии в Олимпийских играх, хотя ранее они были оправданы по делу о нарушении антидопинговых правил. Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.