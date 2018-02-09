Спецслужбы Украины: Мы не задерживали Саакашвили

В Службе безопасности прокомментировали сообщения о якобы задержании лидера "Движения новых сил", экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла агентству УНИАН информацию о том, что СБУ намерена задержать Михаила Саакашвили. «Эта информация не соответствует действительности», – сказала она.

Ранее в пятницу соратник лидера «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе в Facebook заявил, что спецподразделение СБУ «Альфа» намерено задержать Саакашвили в одном из столичных отелей. В свою очередь, народный депутат Игорь Луценко сообщил в Facebook о задержании Саакашвили, но впоследствии его публикация исчезла.

В начале декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза – 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года – переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда. 26 января Апелляционный суд города Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания меры пресечения лидеру «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующих суток.