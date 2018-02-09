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09.02.2018 16:55

Setl City на полгода раньше сдала три корпуса ЖК GreenЛандия-2

Setl City на полгода раньше сдала три корпуса ЖК GreenЛандия-2
Фото предоставлено компанией Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.5-2.7 ЖК GreenЛандия-2 с подземной автостоянкой на полгода раньше срока. В составе жилого комплекса также возведен встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 100 малышей.

В 15 и 19-этажных корпусах спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных. Первые этажи занимают встроенные коммерческие помещения общей площадью более 1800 кв. м. Во дворах корпусов оборудованы площадки для игр детей, зона отдыха взрослых и спортивная площадка. Весной Setl City озеленит прилегающую к домам территорию, высадит клены и кизильник.

Фото предоставлено компанией Setl City
Фото предоставлено компанией Setl City

Отметим, что возле корпусов 2.1-2.4 ЖК GreenЛандия-2 уже появились низкорослые липы, ясень, клены, боярышник, ели, саженцы сирени. Вокруг детских игровых и спортивных площадок установлены декоративные металлические ограждения в стиле «ампир».

Брокером проекта GreenЛандия-1,2 выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

 


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Setl City на полгода раньше сдала три корпуса ЖК GreenЛандия-2
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.5-2.7 ЖК GreenЛандия-2 с подземной автостоянкой на полгода раньше срока. В составе жилого комплекса также возведен встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 100 малышей
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