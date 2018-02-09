Министр энергетики РФ переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО «Транснефть», сообщает пресс-служба министерства 9 февраля.

В него также входят президент «Транснефти» Николай Токарев, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Матиас Варниг, председатель совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, экс-глава Нижегородской области Валерий Шанцев и экс-глава «Башнефти» Александр Корсик.

Совет директоров компании был расширен до 9 человек в начале января. Александр Новак председательствует в нём с августа 2015 года.