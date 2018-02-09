При взрыве газа в Коломягах пострадали трое рабочих

Двух раненных при взрыве баллона с газом в многоэтажке в Приморском районе Петербурга днем 9 февраля госпитализировали в Центр экстренной и радиационной медицины, ещё одного отправили в Военно-медицинскую академию.

По информации ГУ МЧС Северной столицы, ранения получили рабочие 1968, 1975 и 1986 годов рождения.

Глава Приморского района Николай Цед подтвердил «Фонтанке» версию взрыва газового баллона. По его словам, пострадавших среди жильцов нет.

К месту ЧП стянулись 28 расчётов МЧС и 124 спасателя.

Напомним, в доме на Репищевой улице, 10, корпус 1, около 15:10 прогремел взрыв. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже во время монтажа натяжных потолков рванул газовый баллон. В результате пострадали три человека. Все они с ожогами доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжёлое. По данным ГУ МЧС по Петербургу, из десяти рам вылетели стекла. Осколками повреждены 4 припаркованных легковых автомобиля.

Часть Репищевой улицы закрыта для движения транспорта.