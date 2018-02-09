Скорые и пожарные продолжают прибывать к дому на Репищевой, где прогремел взрыв

К жилому дому в Приморском районе Петербурга, где днем 9 февраля взорвался газовый баллон, продолжают прибывать машины скорой помощи и МЧС.

Взрыв задел 10 окон (3 – 4 квартиры). Как рассказала «Фонтанке» жительница соседнего дома, спасатели предполагают, что размер разрушений указывает на то, что, возможно, разорвавшихся баллонов было больше чем один.

Сейчас собственники начинают возвращаться домой, но в здание их пока не пускают.

Напомним, в доме на Репищевой улице, 10, корпус 1, около 15:10 прогремел взрыв. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже во время монтажа натяжных потолков рванул газовый баллон. В результате пострадали три человека. Все они с ожогами доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжёлое. По данным ГУ МЧС по Петербургу, из десяти рам вылетели стекла. Осколками повреждены 4 припаркованных легковых автомобиля.

Часть Репищевой улицы закрыта для движения транспорта.