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10.02.2018 15:57

FIFA послала болельщиков не по адресу

Выполнить завет Сергея Шнурова «В Питере пить» для гостей мундиаля будет проблематично. Почти четверть спортпабов, которые порекомендовал болельщикам оргкомитет «Россия-2018», оказалась призраками.
FIFA послала болельщиков не по адресу
Архив/Елена Пальм/Интерпресс

Некоторые заведения, размещенные на официальном портале welcome2018.com, прекратили работу больше года назад. Жизнь баров Северной столицы действительно порой слишком коротка, соглашаются участники рынка, но это не повод советовать гостям чемпионата квест по поиску обеда с непредсказуемым финалом.

Официальный сайт для гостей чемпионата мира по футболу уже становился героем публикации «Фонтанки». Ознакомившись накануне Кубка конфедераций с «окном в туристическую Россию для болельщиков со всего мира», с помпой презентованным Виталием Мутко, мы пришли в недоумение: оказывается, первая достопримечательность Петербурга – стадион «Локомотив», а проезд в метро стоит 31 рубль.

За последний год агентство ТАСС, взявшееся реализовывать проект, и оргкомитет «Россия-2018» провели работу над ошибками: указали актуальную стоимость проезда в метро, перевели информацию на французский, немецкий и испанский языки, добавили новые сведения о достопримечательностях и развлечениях. Однако спланировать свой досуг с его помощью футбольным гостям Северной столицы по-прежнему проблематично.

Ранее президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов оценивал, что во время ЧМ-2018 Петербург посетят 360 тысяч футбольных фанатов. Ходить гости мундиаля будут отнюдь не в Эрмитаж, а по ресторанам. Именно общепит станет визитной карточкой города, подчеркивал он.

Очевидно, что наибольшим спросом среди футбольных болельщиков должны пользоваться спортивные бары, где можно не только отдохнуть и подкрепиться, но и посмотреть трансляцию матча шумной компанией. Но шансы на это у гостей чемпионата невелики: из 13 заведений этой категории, рекомендованных порталом, как минимум три встретят гостей закрытыми дверьми или кардинально иной концепцией.

К примеру, ирландский паб The Telegraph на улице Рубинштейна прекратил работу осенью 2017 года. На его месте группа SkyRest в ближайшее время откроет ресторан русской кухни «Скобари». Никакого «темного стаута, красного эля и лагера», обещанных болельщикам, в меню и в помине нет, признался владелец проекта Александр Затуливетров.

Не получится выпить виски и в шотландском пабе «Абердин» на Литейном проспекте. По словам участников рынка, заведение уже несколько месяцев встречает гостей закрытыми дверями, его телефоны не отвечают. Последний отзыв на портале tripadvisor.ru от августа 2017 года, в нем посетители жалуются на кислое пиво и испорченную еду. Зато его экс-шеф-повар Антон Рудин нашел новое место работы. Теперь он заведует кухней в ресторане «Альпенхаус» на Крестовском острове. Новый проект владельцев пивоварни «Карл и Фридрих» находится неподалеку от стадиона «Санкт-Петербург арена» и специально заточен под болельщиков, но его в списке welcome2018.com нет.

Неудача ждет и тех, кто решит отправиться в «Биррерию», чтобы отведать «крафт из петербургских микропивоварен». Судя по всему, создатели портала об этом в курсе: после указания времени работы стоит приписка «закрыто». Хотя, возможно, в этом есть свой расчет: при переходе по ссылке на сайт «Биррерии» открывается страница с рекламой казино. Возможно, таким образом, болельщикам ненавязчиво дают понять, что игорные зоны в России можно найти не только в Калининграде и Сочи.

Среди заведений, не имеющих ярко выраженной спортивной специфики, значится «Хельсинкибар». Однако это заведение закрылось еще в 2016 году. Так что забредших на Кадетскую линию болельщиков вместо финской ухи и битбоксеров из Суоми встретит грузинское кафе «Марани». Но тех, кто решит отведать кавказской кухни, может ждать разочарование. В отзывах посетители жалуются на «грубость и хамство» персонала и испорченный вечер.

У владельцев баров список на сайте welcome2018.com вызвал много вопросов. Во-первых, непонятным оказался сам подход к отбору заведений, которые должны стать визитной карточкой города. «Список скудный, многие заведения туда не вошли. Например, Mad Max на Садовой, который может похвастаться одним из самых больших экранов», – говорит Андрей Перцев, совладелец закрытой «Биррерии». Другой проект Italy Grout, бар Bruxelles, который тоже рекомендован болельщикам, в ближайшее время закроется на реконструкцию, предупреждает он, но есть шансы, что к мундиалю он снова заработает.

«Ни я, ни другие мои знакомые рестораторы не подавали заявку. Они [создатели портала] как-то отбирали сами, но по какому принципу, неясно», – говорит хозяин закрывшегося The Telegraph Александр Затуливетров. По его мнению, размещение некорректной информации на портале может вызвать негатив болельщиков по отношению к Петербургу. «Столько готовились к празднику, столько вложили, а тут предлагаем гостям квест «попробуй найди», – говорит он.

По словам совладельца бара «О, спорт!» Игоря Лядова, неточна информация не только о местонахождении бара, но и о меню и интерьерах. «Про нас написано то, что было на момент открытия три года назад. Например, если болельщик придет за сосисками с горошком, он их не получит», – говорит он.

В ТАСС не смогли прокомментировать принципы отбора участников и актуальность информации, сославшись на то, что получили ее от оргкомитета. В «России-2018» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили, однако, судя по всему, главным источником данных послужил портал Afisha.ru, во всяком случае на него попадает пользователь, нажавший кнопку «забронировать стол».

По мнению Александра Затуливетрова, рестораторам следует подойти к ситуации с юмором. «Пожалуй, мы разместим табличку с извинением за отсутствие ирландского пива и предложим попробовать русскую кухню. А может быть, и пиво введем в меню на месяц чемпионата», – говорит он.
Список спортивных баров, по мнению рестораторов, стоило бы дополнить такими популярными заведениями, как Ohooligans на Конюшенной, Beer Family на Невском проспекте, Brugge на Васильевском острове и StreetFoodBar на Университетской набережной.

Однако хорошо, что на welcome2018.com представлены и заведения другого формата, считает Александр Берковский, чьи Mishka и «Общество чистых тарелок» также вошли в список рекомендаций. «Опыт Кубка конфедераций показал, что болельщики часто это обычные туристы, которым интересно не только смотреть футбол круглыми сутками», – говорит он. В отличие от коллег по рынку он выбором оргкомитета доволен. «Хотя на сайте есть заведения-призраки, создатели проделали большую работу. Это хорошо, что в списке много новых баров и кафе, созданных предпринимателями новой волны, и нет набивших оскомину «легендарных заведений», – комментирует Александр Берковский.

Андрей Перцев не видит в присутствии баров-призраков ничего страшного: на месте закрытых заведений в большинстве случаев будут другие. К примеру, «Биррерия» к чемпионату откроется заново, хотя и под новой вывеской.

Культурная программа, предлагаемая порталом welcome2018.com, тоже по-прежнему ориентирована не под болельщиков, а скорее на искусствоведов, специализирующихся на эпохе модерна, и любителей религиозной архитектуры. На главной странице, посвященной Петербургу, гостям предлагается прогуляться по Невскому проспекту, сосчитав все дворцы, доходные дома и церкви. Кликнувшего по ссылке «что делать в городе» в календаре матча болельщика вне зависимости от даты отправят смотреть «Гранд-отель Европа», Дом книги, а также дачи на реке Крестовке. Во вкладке «ночная жизнь» помимо неработающего «Хельсинкибара» можно обнаружить кафе Venezia, которое закрывает двери в 23 часа.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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