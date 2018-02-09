Смольный предложит китайцам здания, освободившиеся после переезда в «Невскую ратушу»

Смольный предложит китайским инвесторам купить здания, освободившиеся после переезда комитетов в «Невскую ратушу». Об этом сообщил 9 февраля Фонд имущества.

Ведомство договорилось с консалтинговой компанией Far East & Pacific Investment Inc. (FEPI) о том, чтобы продвигать петербургскую недвижимость в Пекине, Шанхае и Гонконге. «На 2018 – 2019 годы запланирована продажа зданий, освобождаемых органами власти Петербурга в связи с их переездом в «Невскую ратушу», для компенсации затрат города на приобретение объекта», – говорится в сообщении.

Напомним, проект по переезду городских чиновников насчитывает уже около 10 лет, его запустили еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся.

Согласно опубликованному в конце января документу, переезд в «Невскую ратушу» обойдется Смольному в 20,3 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей — его стоимость, а остальное - проценты за рассрочку. Окупить затраты на переезд планировалось за счёт продажи или сдачи в аренду освобождаемых зданий. Комитет по имущественным отношениям ранее сообщал, что хочет в 2018 году выручить 1,7 млрд рублей от продажи недвижимости, которая должна быть освобождена после переезда 18 комитетов в «Невскую ратушу».