Полпред Александр Беглов выдвинул идею электорального туризма

Идею совместить голосование на выборах и туризм выдвинул 9 февраля полномочный представитель президента на Северо-Западе Александр Беглов. Свой проект он озвучил в Петербурге, где час назад Минкультуры вручило свидетельства участникам национального туристского проекта "Серебряное ожерелье России".

"Когда некоторые государства еще не существовали, у нас была система самоуправления. Это народное вече – Новгород, Псков. А теперь представьте себе, как было бы здорово и интересно туристу приехать в Новгород или Псков и 18-го числа там проголосовать. Там, где голосовали наши прапрапрадеды", – заявил Беглов на пресс-подходе.

"Я попрошу всех туристов именно так и сделать", – добавил он.

Напомним, 18 марта 2018 года пройдут выборы президента России. Среди кандидатов – Владимир Путин, Ксения Собчак, коммунист Павел Грудинин, Владимир Жириновский и другие политики.