Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip

Продажи авиакомпании «Победа» 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума – количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года. Такая динамика позволила «Победе» стать в этот день самой популярной российской авиакомпанией у пользователей OneTwoTrip, опередив даже существенно больших по пассажиропотоку конкурентов.

Ажиотаж вокруг объявленной распродажи подтверждается тем, что 42% билетов «Победы» было оформлено с помощью мобильного приложения OneTwoTrip: получая информацию о низких ценах на летние направления, путешественники стремились сразу же совершить покупку.

Самыми популярными городами назначения у пассажиров «Победы», купивших билеты 8 февраля, стали Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Сочи и Пиза. Глубина бронирования достигает октября 2018 года (максимально доступный для продажи период), 50% путешественников планируют воспользоваться билетами уже в феврале. Эффект распродажи усилило и то, что «Победа» открыла продажи на июнь-июль в города, принимающие Чемпионат мира по футболу.

«Мы регулярно анализируем стоимость авиабилетов и видим, что развитие лоукост-сегмента сейчас является одним из ключевых факторов, влияющим на доступность воздушного транспорта. С 2013 года средняя стоимость билета на внутренних направлениях снизилась на 20%. Это – существенное изменение, стимулирующее повышение коэффициента авиационной подвижности населения», – комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

На следующей неделе Победа добавит в продажу сразу несколько новых направлений из Санкт-Петербурга.