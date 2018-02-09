Из-за взрыва перекрыт проезд по Репищевой

Часть Репищевой улицы закрыта для движения транспорта в связи со взрывом в жилом доме. Автомобили не могут проехать на участке от Вербной улицы до Парашютной, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти днем 9 февраля.

Водителей просят выбирать маршруты объезда.

Напомним, в доме на Репищевой улице, 10, корпус 1, около 15:10 прогремел взрыв. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже во время монтажа натяжных потолков рванул газовый баллон. В результате пострадали три человека. Все они с ожогами доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжёлое. По данным ГУ МЧС по Петербургу, из десяти рам вылетели стекла. Осколками повреждены 4 припаркованных легковых автомобиля.