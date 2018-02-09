Новый корпус Публички сдадут до конца февраля

Новый корпус Российской национальной библиотеки на перекрестке Московского проспекта и Варшавской улицы сдадут в эксплуатацию до конца февраля. Об этом "Фонтанке" 9 февраля сообщила глава Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Наталья Волынская.

На вопрос о том, почему здание, как было обещано ранее, не удалось открыть в 2017 году во время Санкт-Петербургского культурного форума, Волынская ответила: ["Мы этого] Не обещали".

Напомним, новый корпус РНБ – одна из проблемных строек Петербурга. Над проектом работала компания "НЕВИСС-Комплекс", связанная с затянувшимся переездом Центрального военно-морского музея. В ноябре 2017 года в строящемся здании случился пожар.