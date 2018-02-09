Медики оказывают помощь троим пострадавшим при взрыве в Коломягах

Три человека обратились за медицинской помощью после взрыва в жилом доме в Приморском районе Петербурга днем 9 февраля.

Как официально подтвердили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который использовался во время работ по натяжению потолка. Хлопок раздался в 15:10, из десяти рам вылетели стекла. От взрыва пострадали трое, их осматривают врачи скорой помощи.

В доме на Репищевой улице, 10, корпус 1, двенадцать этажей. Взрыв произошел на третьем.

Монтаж натяжного потолка предусматривает нагрев плёнки. Электрические приборы не могут дать достаточной температуры: рабочие вынуждены использовать тепловые пушки, которые нагревают поверхность потолка с помощью газа. Именно на этом этапе работы чаще всего происходят несчастные случаи. Сама пушка не представляет опасности, к трагедии, как правило, приводят нарушения при эксплуатации газового баллона.

Жилой комплекс «До Ре Ми» состоит из трёх кирпично-монолитных домов, расположенных в Приморском районе по адресу: Репищева улица, 10, корпуса 1 (где и произошел взрыв), 2, 3. Стоимость квартир в ЖК — от 2,6 млн рублей. Застройщик ООО СМУ-630. Дома сданы в эксплуатацию около года назад и заселены не до конца.