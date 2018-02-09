Минобороны России планирует закупать ежегодно около 200 танков

МО РФ планирует закупать ежегодно около 200 танков, об этом 9 февраля сообщил замминистра обороны Юрий Борисов в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе», сообщает пресс-служба ведомства.

«Задача у коллектива одна – выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций ежегодно», – сообщил Юрий Борисов в беседе с журналистами.

По его словам, «Уралвагонзавод» в настоящее время успешно решает вопросы с импортозамещением. «А еще нужно не испортить нам праздник 9 мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте», – рассказал Юрий Борисов, добавив, что завод также имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять.

Отдельно остановился замглавы военного ведомства на перспективах закупки танков «Армата».

«Государственные испытания начнутся в этом году и будут продолжаться до конца следующего. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах», — пояснил Юрий Борисов.

Он сообщил, что для «Арматы» готовится новое вооружение. «Завершаются работы над новым боекомплектом для танка — все виды выстрелов», –– сказал замминистра.

«Не секрет, мы уже имеем контракт для опытно-боевой эксплуатации: два батальона танков «Армата» и один батальон тяжёлой БМП», — заявил замминистра.

В свою очередь генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что может быть создана и беспилотная версия танка «Армата».

«Мы не стоим на месте. Безусловно, мы думаем, работаем над этим. Через некоторое время вы увидите результаты наших наработок», –– сказал он журналистам, отвечая на вопрос о создании беспилотной «Арматы».

Т-14 («Армата») – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня танка необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.