При взрыве в доме на Репищевой пострадали люди

Из жилого дома на Репищевой улице в Петербурге выносят раненых. Взрыв, по предварительным данным, случился при монтаже натяжных потолков с помощью газа.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, днем 9 февраля после взрыва на третьем этаже дома 10, корпус 1, по Репищевой улице из подъезда уже достали двух человек.

«Они выглядят обгоревшими», – уточняют читатели.

По данным «Фонтанки», предварительной версией инцидента считается взрыв газа при установке монтажных потолков.

«Хлопок ужасающий», – делятся с редакцией жильцы дома.

За последнюю неделю это уже третий случай взрыва газа при ремонте. 5 февраля три человека пострадали в Подмосковье. При проведении ремонта в квартире на двадцатом этаже рванул газовый баллон. При этом аналогичное происшествие случилось в этот же день в Самаре. В 17-этажном доме по улице Димитрова взорвался газовый баллон на 16-м этаже. Там монтировали натяжные потолки. По официальным источникам, пострадал один человек.