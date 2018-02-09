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09.02.2018 17:20
Итоги недели: До свиданья, наш ласковый Falcon
Открытие Олимпиады в Пхенчхане: Какой поддержки ждут наши спортсмены? Запуск Falcon Heavy: Почему Илон Маск так раздражает российских чиновников? Возвращение Еревана: Что стоит за заявлениями Алиева? В очередном выпуске программы "Итоги недели" также говорим о ситуации в Сирии и Дагестане.
Информационные итоги недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.
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