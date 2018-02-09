На Репищевой произошел взрыв в жилом доме

Взрыв в жилом доме произошел в Приморском районе Петербурга днем 9 февраля. Хлопком выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы.

Также пострадали припаркованные рядом с многоэтажкой машины.

Как передают очевидцы, взрыв произошел на Репищевой улице, 10, корпус 1, в Коломягах. На третьем этаже вылетели окна, повреждено остекление балконов. К зданию уже подъехали машины скорой помощи, но информации о пострадавших нет.

Дом жилого комплекса "До-ре-ми" построен недавно, но уже заселен.