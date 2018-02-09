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09.02.2018 15:23

За пьяную шутку о бомбе петербуржец пошёл под суд

Красногвардейский районный суд приговорил телефонного «минёра» ТРЦ «Июнь».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 9 февраля, ещё 4 октября 2017 года Дмитрий Цветков после распития спиртных напитков пошёл на шалость, позвонил в службу «112» и сообщил о якобы заложенной бомбе в ТРК «Июнь». Для придания серьёзности ситуации он повторил звонок.

Шутка обернулась реальной эвакуацией посетителей торгового центра. Оперативные службы, прибывшие по названному адресу, взрывчатых веществ не обнаружили.

Подсудимый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.


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