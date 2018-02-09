Setl City возглавила рейтинг застройщиков по выводу на рынок новостроек

Setl City опередила застройщиков Петербурга и Ленобласти по выводу на рынок жилья в 2017 году. Компания заняла первую строчку рейтинга, подготовленного экспертами Центра оценки и аналитики БН, с показателем 886 тыс. кв. м.

Доля объектов компании в объеме нового предложения в прошлом году – 21%. При этом объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4%.

В 2017 году продажи квартир стартовали в новых корпусах жилых комплексов Setl City в Санкт-Петербурге: «МореОкеан» и «Чистое небо» в Приморском районе, «Невские паруса» в Невском районе, ЖК бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове, «Солнечный город» в Красносельском районе, «Философия на Московской» рядом с метро «Московская», элитном ЖК «Петровский. Квартал на воде» на Петровском острове. В Ленинградской области на рынок вышел корпус 15 ЖК «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово и новые дома ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино».

Отметим, что в 2017 году Setl City стала лидером не только по открытию продаж, но и по вводу жилья в эксплуатацию. По данным экспертов Центра оценки и аналитики БН, компания сдала самый большой объем жилья среди застройщиков Петербурга и Ленобласти – 636 тыс. кв. м продаваемой площади жилой недвижимости.

Брокером проектов Setl City в Петербурге и Ленобласти выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Море океан" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-015-0539-2017 от 30.01.2017, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", разрешение на строительство № 78-002-0099.1-2015 от 07.10.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", разрешение на строительство № 78-013-0354-2016 от 22.12.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations