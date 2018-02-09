Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ

2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку от эксперво КЕЙ:

Номинация «Звездные».

Mass effect. Andromeda переносит игроков за пределы млечного пути, в новую еще неизведанную галактику, в которой главному герою предстоит стать первопроходцем. Игра вышла не без недостатков, но это возможность заново окунуться в полюбившуюся многим атмосферу космической авантюры, а для новичков – повод познакомиться с обширной вселенной Mass Effect.

Star Wars Battlefront II посвящена вселенной «Звездных войн». Это масштабный мультиплеерный шутер с очень достойной по меркам 2017 года графикой. К светлым сторонам игры можно отнести наличие одиночной кампании, а также целых 5 режимов многопользовательской игры.

Номинация «Стелс».

Напряжённая политическая ситуация, непривычный культурный колорит и буквально пропитанные таинственной религиозностью аспекты жизни египтян позволили Assassin's Creed: Истоки стать одним из лучших событий в серии со времён второй части. Это история о мести за смерть сына главного героя Байека постепенно перерастающая в конспирологическую интерпретацию времён правления Цезаря и Клеопатры.

Dishonored: Death of the Outsider – невероятно атмосферная игра в жанре стелс-экшн, обладающая большой вариативностью в способах прохождения, так что ее с интересом можно будет проходить не единожды.

Номинация «Альтернативная история».

Middle-earth: Shadow of War стали отличным продолжением первой части экшн/RPG по вселенной Средиземья. Только в сиквеле цели стали более глобальными, сражения более масштабными, а враги, с которыми предстоит столкнуться Талиону и обитающему в его теле духу Келебримбора – более опасными и непримиримыми.

С точки зрения геймплея Wolfenstein II: The New Colossus — типичный шутер от первого лица. Игра может похвастаться продуманной до мелочей атмосферой ретрофутуристичной Америки, находящейся под гнетом нацистов, искрометным юмором, и прекрасно прописанными персонажами.