Поезд Петербург-Мурманск сделает дополнительную остановку ради единственного пассажира

Ради девочки, которая учится в школе за 40 километров от дома, поезд дальнего следования из Петербурга в Мурманск с начала февраля делает дополнительную остановку.

Как сообщили 8 февраля в РЖД, новая остановка поезда в Мурманск появилась в расписании с 1 февраля по просьбе администрации Кандалакшского района Карелии.

Издание «Гудок» добавляет: состав останавливается в населенном пункте Пояконда ради единственного ребенка, который живет в поселке. Ближайшая школа находится в селе Зеленоборский, в 40 километрах, которые ученица вместе с бабушкой преодолевает по железной дороге. Утром они едут полтора часа на электричке, а после уроков возвращаются на поезде. Раньше рейс делал в Пояконде техническую остановку, но с 1 декабря ее отменили, и девочка была вынуждена ждать электричку, домой с таким расписанием она возвращалась только к девяти часам вечера. Родители ребенка обратились в районную администрацию с просьбой вернуть остановку, после чего РЖД скорректировали расписание поезда.