Путин назначил главного следователя полиции Петербурга

Подписан указ о назначении начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Должность занял многолетний «зам» Олег Антропов.

Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, Владимир Путин подписал указ № 59, по которому первый замначальника ГСУ ГУ МВД Олег Антропов назначается главным следователем петербургской полиции.

Антропов начинал следователем в милиции Выборгского района, возглавлял следствие Выборгского и Красногвардейского. Должность первого заместителя ГСУ ГУ МВД он занимал еще при прошлом начальнике Александре Романове, который в декабре 2016 года возглавил Следственный департамент МВД. Антропову не удалось тогда побывать даже в статусе и. о., так как обязанности начальника стал исполнять не он, а простой заместитель Дмитрий Какошин – давний сослуживец Романова.

Первым замом начальника ГСУ Антропов проработал с 2011 года после перевода из следственного управления Красногвардейского УМВД. Как говорят, росту могло поспособствовать давнее знакомство с Валерием Кожокарем, на тот момент – заместителем министра МВД. В настоящее время генерал-лейтенант Кожокарь возглавляет Всероссийский НИИ МВД.