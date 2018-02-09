Россияне вышли на церемонию открытия Олимпиады под нейтральным флагом

Спортсмены сборной России приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане 9 февраля. Одеты они были в белую форму, а флаг Международного олимпийского комитета, под которым им предстоит выступать, нес волонтер.

Команда будет называться «Олимпийские атлеты из России».

Всего в открытии приняли участие 80 россиян – меньше половины от общего числа отечественных спортсменов, поехавших на Олимпиаду (168 человек). Большинство отказалось, сославшись на подготовку к соревнованиям. В их числе фигуристы, шорт-трекисты, конькобежцы и хоккеисты

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.