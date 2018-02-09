Путин: Политика санкций скоро надоест

Президент России Владимир Путин считает, что политика санкций скоро надоест тем, кто ее проводит.

«Думаю, что это им самим скоро надоест, тем, кто это делает", — сказал Путин 9 февраля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. Стенограмму его речи приводит пресс-служба Кремля.

"Наша позиция хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам. ...Политика ограничений, как вы знаете, велась очень давно, всегда, по сути дела. Поправка Джексона–Вэника была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день... не «чуть ли», а в этот же день был принят так называемый "закон Магнитского", просто, без всяких оснований. И это было еще задолго до событий на Украине, в Крыму. Просто потому, что вот так хотят с нами работать", – напомнил президент.

"Всё-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", – подчеркнул президент.

"Россия вступает в сложный, напряжённый и очень важный период развития. Именно от усилий бизнеса во многом зависит, насколько успешно мы его пройдём, каких результатов добьёмся", – добавил Владимир Путин.