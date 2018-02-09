Петербургскую учительницу, которая заклеивала рты школьникам, уволили

Директор школы в посёлке Парголово в Выборгском районе Петербурга принял решение об увольнении педагога за жестокие методы воспитания. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию 9 февраля.

«Учитель не просто применил непедагогичный метод воспитательной работы, но и совершил тем самым аморальный поступок. Это дало директору все основания для принятия соответствующего кадрового решения», — пояснили в Смольном.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что учительница в поселке Парголово в Выборгском районе Петербурга за болтовню на уроке заклеивала детям рты скотчем. По данному факту прокуратура и Следственный комитет начали проверку.