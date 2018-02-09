В Петербург не пустили поддельный спрей от ржавчины на 6 миллионов

Крупную партию контрафактного спрея задержали на Южном таможенном посту в Шушарах. Общее количество аэрозольных баллончиков составило более 33 тысяч штук.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни 9 февраля, на баллончиках красовались надписи «Антикоррозийная смазка-спрей для удаления ржавчины» с нанесенным товарным знаком «BD-40». Внешний вид и надпись удивительным образом повторяли аналогичный товар американского производства.

Фото: Санкт-Петербургская таможня

«На запрос Санкт-Петербургской таможни представитель правообладателя направил заявление о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров)», – сообщили в ведомстве.

Спрей изъяли. Ущерб составил более 6 миллионов рублей.