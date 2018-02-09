Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора

Еще
14:35 11.02.2018
Новость часа
14:07
«Озерки» открыли для пассажиров
Пришлите свою новость!
14:20
После ДТП на Кондратьевском очевидцы разглядели «ухмылку» у служебной «Лады»
14:07
«Озерки» открыли для пассажиров
14:00
Ракета «Союз-2.1а» не смогла стартовать с Байконура – не в первый раз
13:47
В Сети показали дом самого образованного человека в Дагестане
13:32
На платформе «Озерков» нашли бесхозный предмет
13:18
Турция сообщает о новых потерях в Сирии и о десятках ликвидированных боевиков
13:05
На улицах Хельсинки распространяется смертельный наркотик
12:50
Пожар на Кушелевской дороге: черный дым и пламя на 200 кв. м
12:45
В тюрьме на Лебедева с пристрастием отвернули колпачки тюбиков с джемом
12:35
Норвежский лыжник стал чемпионом, устроив завал с россиянами
12:23
У сторонника Навального ночью в багажнике машины отыскали коробки с листовками
12:11
Банкоматы Райффайзенбанка не работают по всей России
12:00
Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку
11:47
МОК: Россияне «чистые», но будут неожиданные допинг-пробы
11:34
Трижды судимый за угрозу убийством петербуржец наставил на дочь ружьё
11:20
С крыши психбольницы в Петербурге упал промышленный альпинист
11:07
Украинец услышал «призыв» Путина принять Конституцию и расхотел жить
10:54
На КИМа в зоне разлива горячей воды оказался автомобиль
10:47
США поддерживают Израиль: «Злостные действия» Ирана угрожают всему региону
10:35
Почтовые услуги подорожают
10:23
17-летний сноубордист сенсационно принес США первое золото Игр-2018
10:12
В ЦРУ опровергли выплату россиянину 100 тыс. долл. за компромат на Трампа
10:00
Губернатор сможет увольнять чиновников, подозреваемых в коррупции
09:38
Фигурное катание на Олимпиаде: Боброва и Соловьев третьи, Медведева первая
08:40
В аварии на В.О. погиб человек, есть пострадавшие
02:19
Барабанные шоу встретятся на одной сцене
02:06
Геолог научит детей добывать золото
01:47
Ученые-джедаи привезут в Петербург пингвинопитека
01:32
Алексей Кузнецов представит на фестивале гитарного джаза новую пластинку
01:16
Kraftwerk перенесёт всех в 3D-реальность
10/02
В Новой Зеландии умер 40-летний гусь, который половину жизни провел с лебедем
10/02
На Яве в ДТП с мотоциклом погибли 27 человек
10/02
«Улица Дыбенко» закрыта на вход и выход
10/02
Следы изъять не получилось: в соцсетях показали нелепую справку казанской полиции
10/02
Заместитель генпрокурора сообщил о «массовом» сокрытии преступлений в Дагестане
10/02
Редкие «Жигули» разбили в массовом ДТП на Бабушкина
10/02
Отец Марии Захаровой рассказал о «блате» дочери
10/02
В США форму россиян назвали самой стильной на Олимпиаде
10/02
Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео
10/02
В аэропорту Хельсинки семьи с детьми проходят досмотр с муми-троллями
10/02
Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
10/02
За выходной в Петербурге нашли больше нарушений в очистке крыш, чем в будни
10/02
От разъярённой толпы двое на Думской спасались бегством
10/02
В аэропорту Хельсинки эвакуировали самолёт из-за угрозы взрыва
10/02
Россия – шестая в медальном зачете Олимпиады по итогам дня
10/02
Создан самый крепкий в мире джин
10/02
На Энгельса маршрутка и трамвай столкнулись «лбами»
10/02
В Башкирии найдены крупные залежи серебра и золота
10/02
Настя Рыбка назначила встречу Путину
10/02
Ученикам московской школы запретили выходить в туалет без справки
10/02
Британский таблоид пугает «новым секретным оружием» России
10/02
Россия и Эстония обменялись "шпионами"
10/02
Мутко: Елистратов показал, что нас мало, но мы в тельняшках
10/02
Двухэтажный автобус опрокинулся в Гонконге, погибли почти 20 человек
10/02
Кадыров рассказал о покупке криптовалюты
10/02
Сторонников Навального задержали в Петербурге за незаконную агитацию
10/02
Москвичи убедились, что заставить жилищников убрать снег можно, написав одно слово
10/02
В петербургский секс-шоп пришли с пистолетом – за деньгами и лубрикантом
10/02
Елистратов: Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых мерзко отстранили
10/02
На Комсомола автомобиль приехал в дом
10/02
Сотрудника ДПС угонщики били кастетом
10/02
Ремонт трубы на Шевченко завершен
10/02
Хакеры атаковали серверы Олимпиады
10/02
На свободе оставлен петербуржец, из-за которого девочка пыталась уйти из жизни
10/02
Первую олимпийскую медаль для России завоевал шорт-трекист
10/02
В Ленобласти до минус 12 и продолжение потопа в Отрадном
10/02
ДК «Выборгский» «минировал» подросток
10/02
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства
10/02
«Проспект Большевиков» открыт для пассажиров
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
11.02.2018 10:00

Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора

11 февраля 1720 года крестьянин подмосковного села Покровское-Рубцово, плотник казенной верфи Ефим Никонов подал царю Петру I челобитную о постройке подводного военного судна, в которой попросил дозволения построить опытный образец.
Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора
скриншот с сайта youtube

Государь дозволил построить и образец, и полноразмерный аппарат «потаённого ныряющего судна», напоминавший бочку с веслами. Несколько раз Никонову удалось совершить удачные погружения, но были и аварии, которые требовали серьезного ремонта. После смерти Петра Великого интерес к первой российской подводной лодке пропал, а самого Никонова отправили работать плотником в Архангельск.

История с подводной лодкой Никонова стоит в ряду общемировых попыток построить боевое подводное судно. Спустя сто лет изобретатели продолжали экспериментировать с разными конструкциями, но практической пользы так и не достигали. Слава первой настоящей боевой подводной лодки принадлежит аппарату американского конфедерата Хораса Ханли, который сделал металлическую лодку. Она в 1864 году донесла контактную мину до корабля северян, потопила его и утонула сама. 

Конец XIX века ознаменовался развитием электротехники. И в 1885 году российский инженер Стефан Джевецкий первым в мире применил электрический привод для своей мини-подлодки. Джевецкий умел производить впечатление — например, всплыть на своей субмарине рядом с ботиком императорской семьи во время их водной прогулки и вручить императрице букетик орхидей.

Через год испанский инженер Исаак Пераль выступил со своим проектом подводной лодки большего размера с торпедным вооружением и электрическим приводом. Лодка была построена в 1889 году, но запас хода и скорость оказались недостаточными.

В начале ХХ века на подводных лодках появились дизельные двигатели, которые использовались для зарядки электрических батарей и для движения на поверхности. Такие лодки эксплуатируются до сих пор. Впервые они показали свою силу в Русско-японской войне, а через десять лет, во время Первой мировой – стали страшным оружием, отправившим на дно не только военные но и гражданские суда, например, пароход «Лузитания». 

После Второй мировой инженеры обратили свой взор к атомным энергетическим установкам. Первой атомной подлодкой стал американский «Наутилус» в 1954 году. В СССР ответили лодкой К-3 в 1958 году. Долгое время конструкторы страдали гигантоманией, в результате чего появились такие монстры как «Огайо» с подводным водоизмещением в 18 000 тонн и советская «Акула» с водоизмещением в 48 тысяч тонн. 

 

Подводные лодки бывают не только боевыми, но и научно-исследовательскими и туристическими. Самый удивительный класс — это подводные лодки, которые строят по заказу наркоторговцев и контрабандистов. Лодки строят даже энтузиасты-одиночки, вроде Ефима Никонова, стремясь открыть для себя новые глубины.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07

Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip

Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38

«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55

«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях

Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Сети показали дом самого образованного человека в Дагестане
У сторонника Навального ночью в багажнике машины отыскали коробки с листовками
В ЦРУ опровергли выплату россиянину 100 тыс. долл. за компромат на Трампа
Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора
В Новой Зеландии умер 40-летний гусь, который половину жизни провел с лебедем
Следы изъять не получилось: в соцсетях показали нелепую справку казанской полиции
Отец Марии Захаровой рассказал о «блате» дочери
Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео
Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
Создан самый крепкий в мире джин
Котлетки с пюрешкой за 70 рублей. Тюрьмы Петербурга раскрыли меню
Ответ школьников Илону Маску
«Тесла» - дура, «Союз» - молодец
Сергей Капчук: У меня много друзей в Британии, которые восхищаются Путиным
Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику
«Государства часто покупают оружие не для того, чтобы воевать»
Онлайн-образование: научите меня жить
Je suis Maidan-SPb. Кто составляет списки врагов народа
Кино без Спейси
Андрей Мовчан: «В России всё будет хорошо. Лет пять»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора

"ДТП и ЧП"

Пожар на Кушелевской дороге: черный дым и пламя на 200 кв. м

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В Измайловском соборе почтили память погибшего в Сирии летчика

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
pixabay.com
07.02.2018 10:00
Жительницы Петербурга назвали лучший подарок мужчине на 14 февраля
По данным недавнего исследования тренинг-центра «СЕКС.РФ», девушки признали лучшим подарком для мужчины на 14 февраля новый сексуальный эксперимент
Автор фото: Александр Ногов/ ООО «СК «Дальпитерстрой»
06.02.2018 16:11
В Шушарах становится больше детских садов
Сегодня в Петербурге очереди в детский сад ожидают 22,5 тысячи детей. По данным Администрации города самая острая ситуация в Красносельском и Приморском районах
Магазин "Кей"
05.02.2018 15:15
Топовые игровые ноутбуки в КЕЙ
Ноутбуки, созданные специально для геймеров, не случайно выделены в отдельную категорию, ведь к этим персональным компьютерам предъявляются особые требования. Давайте взглянем на современные игровые ноутбуки и поймем, в чем они похожи, а чем различаются
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
02.02.2018 13:05
Для петербуржцев с картой «Крылья» стартует распродажа «Уральских авиалиний»
Авиакомпания запускает распродажу авиабилетов на летние направления только для участников программы лояльности «Крылья» с 3-11 февраля. Каждый день - новое направление со скидкой до 30%
ПАО «Группа ЛСР»
01.02.2018 18:20
«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости
Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.