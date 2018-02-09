Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора

11 февраля 1720 года крестьянин подмосковного села Покровское-Рубцово, плотник казенной верфи Ефим Никонов подал царю Петру I челобитную о постройке подводного военного судна, в которой попросил дозволения построить опытный образец.

Государь дозволил построить и образец, и полноразмерный аппарат «потаённого ныряющего судна», напоминавший бочку с веслами. Несколько раз Никонову удалось совершить удачные погружения, но были и аварии, которые требовали серьезного ремонта. После смерти Петра Великого интерес к первой российской подводной лодке пропал, а самого Никонова отправили работать плотником в Архангельск.

История с подводной лодкой Никонова стоит в ряду общемировых попыток построить боевое подводное судно. Спустя сто лет изобретатели продолжали экспериментировать с разными конструкциями, но практической пользы так и не достигали. Слава первой настоящей боевой подводной лодки принадлежит аппарату американского конфедерата Хораса Ханли, который сделал металлическую лодку. Она в 1864 году донесла контактную мину до корабля северян, потопила его и утонула сама.

Конец XIX века ознаменовался развитием электротехники. И в 1885 году российский инженер Стефан Джевецкий первым в мире применил электрический привод для своей мини-подлодки. Джевецкий умел производить впечатление — например, всплыть на своей субмарине рядом с ботиком императорской семьи во время их водной прогулки и вручить императрице букетик орхидей.

Через год испанский инженер Исаак Пераль выступил со своим проектом подводной лодки большего размера с торпедным вооружением и электрическим приводом. Лодка была построена в 1889 году, но запас хода и скорость оказались недостаточными.

В начале ХХ века на подводных лодках появились дизельные двигатели, которые использовались для зарядки электрических батарей и для движения на поверхности. Такие лодки эксплуатируются до сих пор. Впервые они показали свою силу в Русско-японской войне, а через десять лет, во время Первой мировой – стали страшным оружием, отправившим на дно не только военные но и гражданские суда, например, пароход «Лузитания».

После Второй мировой инженеры обратили свой взор к атомным энергетическим установкам. Первой атомной подлодкой стал американский «Наутилус» в 1954 году. В СССР ответили лодкой К-3 в 1958 году. Долгое время конструкторы страдали гигантоманией, в результате чего появились такие монстры как «Огайо» с подводным водоизмещением в 18 000 тонн и советская «Акула» с водоизмещением в 48 тысяч тонн.

Подводные лодки бывают не только боевыми, но и научно-исследовательскими и туристическими. Самый удивительный класс — это подводные лодки, которые строят по заказу наркоторговцев и контрабандистов. Лодки строят даже энтузиасты-одиночки, вроде Ефима Никонова, стремясь открыть для себя новые глубины.