На Кубани студента, который якобы тушил сигарету об икону, арестовали за неподчинение полиции

В Краснодарском крае суд арестовал на девять суток 18-летнего Егора Гришина по статье о неподчинении полиции.

Об этом сообщает «Медуза» 9 февраля. По словам матери Гришина, сотрудники полиции нанесли визит в техникум, где учится её сын, 8 февраля. В чем заключалось неповиновение полицейским, она не уточнила, но затем студента арестовали.

В отношении учащегося Краснодарского монтажного техникума ведётся проверка. О возбуждении уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих пока не сообщается.

Полиция заинтересовалась Гришиным после того, как он опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская. При этом, по информации СМИ, молодой человек уверял, что фото на странице смонтировано. А настоятель храма, тем не менее, заметил след от сигареты на иконе.