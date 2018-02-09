СК и прокуратура проверяют учителя, которая заклеивала шумным школьникам рты

Следователи и прокуроры навестили школу в поселке Парголово в Выборгском районе Петербурга, где дети пожаловались на жестокие методы воспитания. Якобы учитель за болтовню на уроке заклеивал им рты скотчем.

Проверки в школе проводит Следственный комитет и прокуратура Выборгского района. Каких-либо решений пока в ведомствах не приняли, информацию 9 февраля распространили СМИ. По словам журналистов, учительница заклеивала рты ученикам 1 и 2 классов, дети болтали на уроке и такую меру педагог счел приемлемой.

В администрации Выборгского района жестокие методы воспитания в школе прокомментировать не смогли, так как «идет следствие».

Подобные истории не впервые появляются в средствах массовой информации. Скотч не по назначению в 2001 году использовала учитель в американской школе, женщина была вынуждена закончить карьеру педагога, предварительно обзвонив с извинениями каждого из родителей, чьи дети подверглись такому наказанию. В 2009 году шумную трехлетнюю девочку заставила замолчать при помощи скотча воспитатель в детском саду в Иркутске. В ноябре 2017 года по той же причине должность оставила учитель из Смоленска.