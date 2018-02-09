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Общество
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09.02.2018 14:02

Путин поговорил с Макроном о Сирии и Украине

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии... Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации «Минского комплекса мер» как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
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07.02.2018 10:00
Жительницы Петербурга назвали лучший подарок мужчине на 14 февраля
По данным недавнего исследования тренинг-центра «СЕКС.РФ», девушки признали лучшим подарком для мужчины на 14 февраля новый сексуальный эксперимент
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Топовые игровые ноутбуки в КЕЙ
Ноутбуки, созданные специально для геймеров, не случайно выделены в отдельную категорию, ведь к этим персональным компьютерам предъявляются особые требования. Давайте взглянем на современные игровые ноутбуки и поймем, в чем они похожи, а чем различаются
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
02.02.2018 13:05
Для петербуржцев с картой «Крылья» стартует распродажа «Уральских авиалиний»
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Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
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Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
ПАО «МРСК Северо-Запада»
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МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии
В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
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