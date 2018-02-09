Путин поговорил с Макроном о Сирии и Украине

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии... Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации «Минского комплекса мер» как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.