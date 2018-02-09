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09.02.2018 13:39

Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади

Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.

Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур.

Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади (перечень данных вещей, а также нормы провоза багажа и ручной клади размещены на сайте ПАО «Аэрофлот»).

При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО «Аэрофлот», пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со ст. 107 Воздушного кодекса РФ ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

Аэрофлот особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте авиакомпании www.aeroflot.ru  или в Центре информации и бронирования.

 


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Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади

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09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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