Петербуржцы не побоялись поехать на работу на велосипеде

Традиционная экстремальная зимняя акция прошла в Петербурге 9 февраля.

Более 200 человек отметились на официальной странице акции "На работу на велосипеде". Как проверила "Фонтанка", некоторые из них действительно сдержали слово и отправились по делам на двухколесном транспорте:

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербург оказался не самым северным городом из тех, что решили поучаствовать в акции. Так, в финском Оулу зарегистрировалось 332 велосипедиста. Всего же, по данным официального сайта, пересесть с автомобиля и общественного транспорта на велосипеды согласились более 13,5 тысячи челвоек из 25 городов.