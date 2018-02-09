Ловец церковных покемонов откажется от гражданства РФ

Блогер Руслан Соколовский после приговора за ловлю покемонов в храме и связанных с уголовным преследованием сложностей откажется от гражданства России. Последней каплей стал сорванный стартап по выпуску издания о криптовалюте.

Как сообщает Соколовский на своей странице в соцсети 9 февраля, он хотел зарегистрировать юридическое лицо на территории государства Сент-Китс и Невис, но ему отказали после ответа российского МИД. В нем указано, что Соколовский числится в федеральном списке террористов и экстремистов и имеет неснятую судимость за экстремизм (статья 282 УК), нарушение права на свободу вероисповеданий (статья 148) и незаконный оборот специальных техсредств (статья 138.1).

«РФ запрещает мне регистрацию фирмы. Эту проблему мы все равно решим, но как только закончится мой срок, я откажусь от российского гражданства навсегда», – написал Соколовский.

Соколовский был приговорен к двум годам и трем месяцам условно, дело рассматривалось в 2017 году, суд пришел к выводу, что бог есть.

Сегодня, 9 февраля, адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Европейский суд по правам человека накануне зарегистрировал жалобу блогера на отечественное правосудие.

В августе 2016 года в Екатеринбурге Руслан Соколовский отправился в церковь с игрой Pokemon GO и ловлю покемонов снял на видео. Верующие оскорбились, а при обыске у блогера нашли ручку с встроенной камерой.