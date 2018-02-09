В Петербурге мичман получил условный срок за махинацию с жилищным сертификатом

Обеспеченный жильем военнослужащий незаконно получил сертификат на 1,8 миллиона для покупки еще одной квартиры в Петербурге. Мошенничество раскрыли, мичман приговорен к условному сроку.

Как сообщает пресс-служба городских судов, Юрия Никулина 9 февраля признал виновным 224-й гарнизонный военный суд. Мичман в 2007 году подал заявление по программе «Государственные жилищные сертификаты» и через три года получил от государства 1,8 миллиона на покупку жилья. На деле же от отсутствия крыши над головой военнослужащий не страдал и деньги получил незаконно. Он приговорен к трем годам условно, с годом испытательного срока.