В Упсала-Цирке набирают новых «хулиганов»

В Упсала-Цирке стартовал набор новых «хулиганов», ведь Упсала – единственный в мире цирк для хулиганов.

Как рассказали в цирке, почти сорок учеников коррекционных и закрытых школ, интернатов, ребят из кризисных центров и сложных семей – все, кому по разным причинам взрослые отказывают в перспективе, пишут диагнозы, ставят на учёт – попробуют свои силы в новой группе Упсала-Цирка. В дальнейшем они будут участвовать в проектах в качестве полноправных артистов.

Напомним, что Упсала-Цирк – социально-культурный проект, который существует в Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки от 7 до 18 лет из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. На протяжении всего времени обучения детям и подросткам предлагают альтернативу неблагополучной жизни и социальной исключенности, им помогают поверить в себя, реализовать свои таланты и изменить свой жизненный сценарий в лучшую сторону.

А в феврале уже состоявшие маленькие артисты покажут полюбившиеся петербуржцам спектакли. В субботу, 10 февраля, в шатре Упсала-Цирка пройдет постановка «Племянник» – о том, как просто быть счастливым. 17 февраля можно будет увидеть спектакль Яны Туминой «Я Басё» по мотивам японских трёхстиший – хокку. Это спектакль про красоту, которую можно выразить всего в трёх строчках. В нём участвуют дети и подростки с особенностями развития и без них – каждый рассказывает о красоте, которую он видит вокруг и внутри себя.

Зрителей ждут по адресу: Свердловская набережная, 44. Средства от продажи билетов будут направлены на развитие социальных проектов Упсала-Цирка.