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09.02.2018 13:36

Банк России понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку ещё на четверть процента.

Как сообщает пресс-служба мегарегулятора российского финансового рынка, совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

"Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", – говорится в комментарии ЦБ РФ к этому решению.

Обычно вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ следует снижение ставок коммерческих банков по кредитам и вкладам.


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