Песков не захотел комментировать «расследование» Навального о Дерипаске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал прокомментировать последнее расследование Алексея Навального, в котором рассказывается о яхтенном отдыхе Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько у берегов Норвегии.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости 9 февраля. «Нет, не мог бы. И не хотел бы этого делать», — цитируют журналисты слова Пескова.

Ранее предприниматель Олег Дерипаска заявил, что намерен в суде защищать честь и достоинство после фильма Навального и видеооткровений легкомысленной девушки Насти Рыбки.

Напомним, 8 февраля ФБК выпустил ролик, в котором через «Инстаграм» упомянутой Насти Рыбки на яхте у берегов Норвегии кроме миллиардера Олега Дерипаски оппозиционеры разглядели вице-премьера Сергея Приходько. Навальный назвал появление высокопоставленного чиновника на яхте взяткой. Позже девушка все в том же «Инстраграме» заявила, что во время отдыха в компании этих двух мужчин ее изнасиловали, однако вопрос можно решить без вмешательства полиции, если миллиардер предложит ей руку и сердце. Уже утром 9-го она передумала и свела угрозу к шутке.