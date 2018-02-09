«Норманн» - об уголовных делах в отношении гендиректора: Суд установит истину

ГК «Норманн» проверяет материалы «по заявлению граждан о невыплате неустоек». Так застройщик прокомментировал сообщения приставов о возбуждении против гендиректора компании Бориса Бросалина семи уголовных дел за неисполнение решения суда и злостное уклонение от кредиторской задолженности.

Умысла на уклонение от выплат у генерального директора компании не установлено, обвинительных заключений никаких в настоящее время не предъявлено, заявили в пресс-службе компании 9 февраля. «Судебные приставы исполняют свой долг, у нас с ними идет конструктивный диалог. Следствие только собирает доказательства и факты, а устанавливать истину по данному делу будет суд. Впрочем, велика вероятность, что дело до суда не дойдет. Юристы компании предоставили следствию все документы, доказывающие невиновность генерального директора компании», – говорится в официальном комментарии пресс-службы компании.

Средства дольщиков, привлекаемые на строительство жилья, могут тратиться на строго прописанный перечень дел, заявляет руководитель «Норманна» через пресс-службу (сам Борис Бросалин, как заявили «Фонтанке», на больничном и поэтому недоступен). А выплаты неустоек в этот перечень не входят. С другой стороны, неустойки предусмотрены по 214-ФЗ.

«Мы не снимаем с себя вины, что оказались в такой ситуации, допустив просрочки по сданному объекту в ЖК «Десяткино», но хотим отметить, что суровость 214-ФЗ породила целую отрасль бизнеса, в которой юридические компании, с легкостью создавая и даже провоцируя штрафные санкции, идут на все возможные способы давления на компанию-застройщика, чтобы эти штрафные средства получить», – утверждают в «Норманне».

Проблемы застройщика выплыли на свет еще в октябре прошлого года: речь идет о застопорившемся строительстве ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино, где более полутора тысяч дольщиков.