В Петербурге сносят веранду кафе DelMar

На Московском проспекте сносят веранду кафе DelMar. Об этом сообщил читатель «Фонтанки». По его словам, из застекленного павильона сотрудники вынесли мебель. После этого специалисты центра повышения эффективности использования государственного имущества приступили к демонтажу самой конструкции.

В комитете по контролю за имуществом, которому подчиняется ЦПЭИГИ, подтвердили, что нанесли сегодня визит в DelMar на Московском. По данным ведомства, предприниматели установили веранду незаконно.

В самом DelMar подтвердили, что пристройку начали сносить, однако законность ее установки прокомментировать отказались.

Ранее на этой неделе демонтажу подверглось летнее кафе группы Ginza на Малой Посадской. Однако в компании утверждают, что его убрали лишь временно, чтобы починить электросети под мостовой. В Смольном оснований для его возвращения не видят.